Спецоперация 12 мая 2024, 00:32 «Совершили глупость». В Британии объяснили, чем «аукнулись» атаки ВСУ на РФ Меркурис: РФ ответила на террор Зеленского и Буданова наступлением на Харьков РИА «Новости»

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Наступлением на Харьковскую область Россия ответила на обстрелы Белгорода, санкционированные президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область»», — отметил аналитик.

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Он добавил, что для Украины было жизненно важно получить затишье на поле боя, чтобы не распылить свои ограниченные ресурсы. Теперь им придется столкнуться и смириться с тем, что российские войска перешли в наступление в Харьковской области.

В апреле Буданов угрожал России новыми атаками боевиков из ячейки «Русского добровольческого корпуса»* и атаками беспилотников.

Прошлым летом российский лидер Владимир Путин заявил, что если прилеты на территорию страны не прекратятся, то придется создать санитарную зону на Украине.

В конце апреля депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что украинским властям следует прислушаться к словам президента РФ, так как армия России с целью выполнения такого поручения может использовать корректируемые авиационные бомбы. Кроме того, для санитарной зоны ВС России могут занять до 30 километров.

* Запрещенная в России террористическая организация.