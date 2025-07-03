Оберег от мобилизации. На Украине стали продавать «статус журналиста»

Агентство проанализировало объявления на украинских сайтах. Выяснилось, что в продажу поступили пресс-карты, якобы помогающие избежать принудительной мобилизации и даже проехать блокпосты.

«Облегчает общение с сотрудниками ТЦК, упрощает проезд на блокпостах», — утверждает продавец «статуса журналиста».

При этом не все так гладко. На пресс-картах не указывается название СМИ, только надпись — «Свидетельство министерства юстиции Украины».

Одно из украинских СМИ предлагает за 1,5 тысячи гривен (около трех тысяч рублей) пройти однодневный платный курс. После его окончания покупатель получит «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ, пресс-карту, договор о сотрудничестве с редакцией газеты». Есть вариант получить от этой редакции также травматическое оружие.

Проблема лишь в том, что это СМИ уже ликвидировано, а его руководитель стал фигурантом четырех уголовных дел.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК стали ловить украинцев, используя девушек как «приманки».