Украину напугали слова Путина о создании санитарной зоны | 360°

Мир 29 апреля 2024, 02:12 Украину напугали слова Путина о создании санитарной зоны Депутат Костенко: Украина должна бояться предупреждения Путина о санитарной зоне РИА «Новости»

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Власти Украины должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», — сказал он.

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Политик предположил, что российские военные могут использовать для этого корректируемые авиационные бомбы (КАБы). По его словам, для санитарной зоны ВС России могут занять до 30 километров.

Ранее российский лидер заявил, что если прилеты на территорию страны со стороны ВСУ продолжатся, то власти рассмотрят создание на Украине «санитарной зоны».

Увеличение дальности действия американских ракет для ВСУ спровоцирует расширение буферной зоны для сохранения безопасности России, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили, что он скрывает правду от населения страны о ситуации в зоне боевых действий.