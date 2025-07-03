Женщина погибла при падении обломков БПЛА на дом под Липецком

В Липецкой области обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме». — уточнил глава региона.

Артамонов добавил, что еще два человека были ранены, им оказывают всю необходимую помощь. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает.

Губернатор также отметил, что выезжает на место происшествия. В Липецкой области сохраняется красный уровень угрозы, продолжают фиксировать налеты украинских дронов.

Ранее в Липецкой области прогремели более 20 взрывов, сработала система противовоздушной обороны из-за налета дронов ВСУ.