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    ВС России ударили БПЛА по логистическому центру под Одессой

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотников объекты портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    ВС России поразили в Теплодаре логистический центр «Блум», который использовался для хранения грузов военного и двойного назначения. Также в море под удар попало судно, которое шло в Одессу с грузом для ВСУ.

    Ранее российская армия ликвидировала объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Удар по нему нанесли с помощью беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что объект задействовался в интересах украинских боевиков.

    На пути в порт Одесса также ударили по сухогрузу, который транспортировал имущество для ВСУ. Днем ранее целью российский войск стала инфраструктура порта Измаил и суда, направлявшиеся в порт Одесса для перевозки военных грузов.

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