ВС России ударили БПЛА по логистическому центру под Одессой

Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотников объекты портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России поразили в Теплодаре логистический центр «Блум», который использовался для хранения грузов военного и двойного назначения. Также в море под удар попало судно, которое шло в Одессу с грузом для ВСУ.

Ранее российская армия ликвидировала объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Удар по нему нанесли с помощью беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что объект задействовался в интересах украинских боевиков.

На пути в порт Одесса также ударили по сухогрузу, который транспортировал имущество для ВСУ. Днем ранее целью российский войск стала инфраструктура порта Измаил и суда, направлявшиеся в порт Одесса для перевозки военных грузов.