Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования

Жители Константиновки смогут получать выплаты за жилье, которое потеряли, без обследования пострадавших мест. Город в ближайшее время включат в соответствующий список, сообщил зампред правительства ДНР Илья Емельянов РИА «Новости» .

Процедуру получения компенсации за утраченное жилье от боевых действий упростили еще весной — после изменений в постановлении правительства ДНР. Поправки позволили назначать соцподдержку без обследования пострадавших мест. Теперь в этот список войдет и Константиновка.

«Мы оперативно внесем Константиновку в перечень населенных пунктов, чтобы жители могли получить положенные компенсации без лишних бюрократических препятствий», — рассказал Емельянов.

Недавно подразделение «Горыныч» управления ФСБ уничтожило пять диверсионных групп при зачистке окрестностей Константиновки. Операторы «Горыныча» ликвидировали 13 террористов.