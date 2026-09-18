Пострадали дети. Число жертв атак ВСУ по ДНР за сутки возросло

В ДНР за сутки при атаках ВСУ погибли трое мирных жителей и 15 получили ранения

Три человека погибли и еще 15 получили ранения в результате серии обстрелов и атак беспилотников за прошедшие сутки в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление республики по вопросам военных преступлений Украины.

Украинские войска атаковали как гражданские автомобили, так и мирных граждан.

На дороге между к Урзуфу в Мангушском муниципальном округе беспилотники атаковали грузовики. Погибли два водителя и женщина.

В Горловке под удар попали жилые кварталы. Тяжелые травмы получил 15-летний мальчик. Еще четыре человека, включая двух девочек, получили ранения средней тяжести.

На трассе Енакиево — Углегорск дрон влетел в легковую машину и ранил водителя. В Марьинке двое подростков пострадали при взрыве боеприпаса. Возле Ольховатки при атаке беспилотника травмы получили двое дорожных рабочих.

Украинские БПЛА атаковали мирных жителей ДНР и 13 сентября. Один из дронов ВСУ ударил по автомобилю — погибла семья с ребенком.