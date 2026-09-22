Киев увеличивает число групп Нацполиции Украины «Белый ангел» в Славянске. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источников, эти группы занимаются принудительной эвакуацией семей с детьми. Особый упор делают именно на такие семьи. Для этого Киев нарастил количество групп.

Силовики отметили, что жители города прячут детей и близких, чтобы избежать эвакуации.

В мае беженец из Донецкой Народной Республики рассказал, что украинские полицейские пригрозили забрать маленького ребенка, если семья не вывезет внучку вглубь Украины. Им пришлось уехать сначала в Полтавскую область, затем — в Польшу, а оттуда — в Белоруссию. Только потом семья воссоединилась с родственниками в России.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказывал, что отряды «Белый ангел» и «Феникс» похищают детей прямо на глазах их родителей.