Лантратова заявила о принудительной эвакуации жителей Дружковки на Украину
Лантратова обратится в ООН с жалобой на поведение силовиков Украины в Дружковке
Украинская эвакуационная группа «Белые ангелы» принудительно вывезла жителей Дружковки в Донецкой Народной Республике на подконтрольную киевскому режиму территорию без вопросов, хотят ли они переезжать. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.
Она пояснила, что наткнулась на снятые в городе кадры, где одна из женщин заявила, что намерена выехать в Россию. На это она получила совет связаться с Красным Крестом, чтобы ее внесли в списки на обмен.
«Пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным», — пояснила Лантратова и добавила, что это прямое нарушение прав человека.
Омбудсмен добавила, что в Дружковке остались около 4,5 тысячи жителей. Часть из них насильно вывезли на украинскую территорию, но люди стараются вернуться в свои дома.
«Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», — пообещала Лантратова.
В минувший четверг, 16 июля, Минобороны сообщило об ударе по командному пункту украинских боевиков в поселке Алексеево-Дружковка. В ведомстве добавили, что в поражении цели приняли участие подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск.