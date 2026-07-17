Лантратова обратится в ООН с жалобой на поведение силовиков Украины в Дружковке

Украинская эвакуационная группа «Белые ангелы» принудительно вывезла жителей Дружковки в Донецкой Народной Республике на подконтрольную киевскому режиму территорию без вопросов, хотят ли они переезжать. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова .

Она пояснила, что наткнулась на снятые в городе кадры, где одна из женщин заявила, что намерена выехать в Россию. На это она получила совет связаться с Красным Крестом, чтобы ее внесли в списки на обмен.

«Пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным», — пояснила Лантратова и добавила, что это прямое нарушение прав человека.

Омбудсмен добавила, что в Дружковке остались около 4,5 тысячи жителей. Часть из них насильно вывезли на украинскую территорию, но люди стараются вернуться в свои дома.

«Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», — пообещала Лантратова.

В минувший четверг, 16 июля, Минобороны сообщило об ударе по командному пункту украинских боевиков в поселке Алексеево-Дружковка. В ведомстве добавили, что в поражении цели приняли участие подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск.