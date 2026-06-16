Массовая эвакуация жителей Краматорска связана с тем, что украинские войска запланировали применить в боях за город тактику выжженной земли. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в эфире ИС «Вести» .

Сам факт эвакуации местных предприятий, по его словам, говорил о решении украинского руководства продолжать применять тактику выжженной земли. Мирошник напомнил, что по схожей схеме Вооруженные силы Украины действовали в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске, Димитрове, Селидове.

«Они максимально постараются уничтожить все, что есть на этих территориях. <…> И это начиналось делаться за месяцы до того, как украинские войска вынуждены были покинуть эту территорию», — сказал он

Эвакуация из Краматорска началась 9 июня. Промышленные предприятия перенесут на запад Украины.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в применении тактики выжженной земли. Нардеп Александр Дубинский обвинил его в повторении директивы нацистского лидера Адольфа Гитлера.