ВСУ ударили FPV-дронами по группе мирных жителей во время эвакуации из Константиновки в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба группировки «Южная».

Российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса группировки «Южная» вместе с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили операцию по вывозу жителей из населенного пункта. В группе находились пять взрослых и двое подростков.

«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл „своими“», — уточнила пресс-служба.

В результате атаки ранения получили два человека. Военные оказали им первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.

Представители ВС России заявили, что атака на безоружных людей, среди которых находились дети, показала пренебрежительное отношение украинских военных к жизни собственных соотечественников.

Они подчеркнули, что удар FPV-дронами по гражданским лицам нельзя было объяснить военной необходимостью. В пресс-службе предположили, что таким образом ВСУ пытались запугать мирных жителей и заставить их молчать. Однако люди, уже пережившие неоднократные обстрелы, не поддались бы никаким угрозам.

Ранее начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным Апостол рассказал, что во время боев за Белицкое в ДНР ВС России взяли в плен двух бойцов украинской диверсионно-разведывательной группы в форме российских военнослужащих.