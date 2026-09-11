В Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина
При атаке FPV-дрона на машину в Белгородском округе погибла женщина
При атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа погибла женщина. Еще три человека, включая девятилетнего мальчика, пострадали, сообщил оперштаб Белгородской области «Максе».
Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Врачи оценили его состояние как тяжелое. У мужчины и женщины диагностировали осколочные ранения разных частей тела.
Пострадавших доставили в больницу. После оказания необходимой помощи раненых планируют перевезти в медицинские учреждения Белгорода.
«От детонации машина загорелась — возгорание потушено», — добавил губернатор.
В этот же день дежурные силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 67 украинских беспилотников самолетного типа. Часть из них ликвидировали над Белгородской областью.