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    В Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина

    При атаке FPV-дрона на машину в Белгородском округе погибла женщина

    Фото: РИА «Новости»

    При атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа погибла женщина. Еще три человека, включая девятилетнего мальчика, пострадали, сообщил оперштаб Белгородской области «Максе».

    Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Врачи оценили его состояние как тяжелое. У мужчины и женщины диагностировали осколочные ранения разных частей тела.

    Пострадавших доставили в больницу. После оказания необходимой помощи раненых планируют перевезти в медицинские учреждения Белгорода.

    «От детонации машина загорелась — возгорание потушено», — добавил губернатор.

    В этот же день дежурные силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 67 украинских беспилотников самолетного типа. Часть из них ликвидировали над Белгородской областью.