Ветеран СВО из Люберец принял участие в международном фестивале молодежи

Ветеран СВО из городского округа Люберцы Владимир Земсков принял участие в шоу «Вызов», подготовленном командой арт-кластера «Таврида.АРТ» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и национального проекта «Молодежь и дети». Вместе с ветераном СВО из Хабаровска, художником Ильей Бурченковым он выступил на шоу в роли спикера.

«Я говорил о мотивации, мужестве и силе воли. О том, что каждый пишет свою судьбу сам, и нет ничего, что было бы человеку не по силам. О том, что надо верить в себя и тех, кто рядом. Мне хотелось донести простую мысль: не надо верить в чудеса. Истинная сила — это характер и готовность принять любые вызовы судьбы», — отметил Владимир Земсков.

Владимир Земсков и Илья Бурченков — офицеры, участники СВО, получившие тяжелые ранения. Совместно они выпустили иллюстрированную книгу «Угледар. Зима, что дышит болью». Владимир написал тексты по воспоминаниям о боях под Угледаром, а Илья оживил их своими рисунками.

Шоу «Вызов» — масштабный проект «Тавриды». В центре сюжета — реальные люди, герои нашего времени, чьи истории вдохновили миллионы людей. Это ветераны и участники СВО, спортсмены и музыканты с ОВЗ, волонтеры. Участники постановки — артисты со всего мира.

Хедлайнерами шоу стала группа Uma2rman.