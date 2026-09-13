СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Татарстан

СК завел уголовное дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после террористических атак боевиков ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске, жертвами которых стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи и криминалисты работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным доказательствам назначат судебные экспертизы», — заявили в пресс-службе.

СК также даст уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих Украины, которые совершили террористические акты против мирных граждан, подчеркнули в ведомстве.

Ночью 13 сентября ВСУ нанесли удары беспилотными аппаратами по жилым домам и гражданским объектам Нижнекамска. В результате ЧП погибли два человека, среди мирных жителей есть пострадавшие. Также экстренные службы зафиксировали повреждения в жилом секторе, идет устранение последствий.