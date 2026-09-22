Генпрокуратура РФ объявила американского наемника в международный розыск

Американского наемника Джонатана Милфорда объявили в международный розыск. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ .

Американец вошел в состав бригады ВСУ в 2022 году. Там он прошел военную подготовку, получил экипировку и оружие. Вплоть до конца 2023 года мужчина участвовал в боевых действиях против российской армии в ДНР. За это Милфорд получил полтора миллиона рублей.

Гражданина США обвинили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР.

Ранее наемника из Франции Пердриэля Лоика заочно приговорили к 14 годам колонии в ДНР. Мужчина действовал в составе Интернационального легиона и механизированной бригады Сухопутных войск Украины.