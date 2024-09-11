Российские военные выбили ВСУ из села Обуховка

Российская армия в ходе контрнаступления в Курской области, по предварительным данным, вернула контроль над селом Обуховка. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале .

«По предварительной информации, Обухово освобождено в ходе контрнаступления ВС РФ в Курской области», — заявил журналист.

Он добавил, что ВС России начали продвижение в сторону Любимовки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Вооруженные силы Украины несут в регионе большие потери, добавил он.

Также генерал-майор в своем Telegram-канале поделился публикацией о том, что ВС России выбили ВСУ из Снагости, Вишневого и поселка 10-го Октября. Ночью Алаудинов сообщил, что на Корнеевское направлении морские пехотинцы освободили несколько сел.