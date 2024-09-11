«Радостные новости». Алаудинов рассказал о работе ВС РФ под Курском

Бойцы 155-й бригады морской пехоты зашли на Корнеевское направление. В результате ВСУ понесли большие потери. Об этом в
Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«На Корнеевское направление у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили. Вот и пошла такая горячая работа, что меня очень радует», — сказал он.
По словам Алаудинова, за сутки российские военнослужащие
уничтожили в Курской области один танк и другую украинскую технику.
Ранее командир спецназа рассказал, что боевики ВСУ
неграмотно сбили российский беспилотник под Курском. Обломки дрона рухнули на позиции украинцев, что спровоцировало сильный пожар
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