В Курской области освободили около 10 населенных пунктов

Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении было освобождено около 10 населенных пунктов Курской области», — заявил он.

Генерал добавил, что ВСУ несут очень большие потери в регионе и начинают понимать, что удерживать эту территорию им тяжело.

В своем Telegram-канале Алаудинов сделал репост, согласно тексту которого российские войска выбили ВСУ из Снагости, Вишневого, поселка 10-го Октября, а еще в нескольких населенных пунктах проводится зачистка. Перед этим украинских боевиков выбили из Комаровки и Шептуховки.

Ночью командир «Ахмата» уже заявлял о радостных новостях с Курского направления, отметив, что морские пехотинцы взяли несколько населенных пунктов.