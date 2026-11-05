Пять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

Пять человек погибли и 13 пострадали при ударе украинских военных по автобусу, следовавшему по маршруту Петровка — Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

По его словам, атака произошла утром. Среди раненых оказались двое подростков 15 и 17 лет, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Сегодня утром неонацисты прицельно атаковали автобус, выполнявший рейс сообщением „Петровка — Луганск“. По предварительным данным, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения», — заявил Пасечник.

Кроме того, удар нанесли по «Газели» на участке дороги Ребриково — Ровеньки, там погибли двое мужчин. В Алчевске рядом с автовокзалом атаковали микроавтобус, ранение получил 38-летний мужчина.

В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.