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    Пять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

    Фото: РИА «Новости»

    Пять человек погибли и 13 пострадали при ударе украинских военных по автобусу, следовавшему по маршруту Петровка — Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По его словам, атака произошла утром. Среди раненых оказались двое подростков 15 и 17 лет, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

    «Сегодня утром неонацисты прицельно атаковали автобус, выполнявший рейс сообщением „Петровка — Луганск“. По предварительным данным, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения», — заявил Пасечник.

    Кроме того, удар нанесли по «Газели» на участке дороги Ребриково — Ровеньки, там погибли двое мужчин. В Алчевске рядом с автовокзалом атаковали микроавтобус, ранение получил 38-летний мужчина.

    В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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