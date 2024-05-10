Российские военные уничтожили склад с ракетами в районе Одессы | 360°

10 мая 2024, 13:37
Российские военные уничтожили склад с ракетами в районе Одессы
Минобороны: ВС России уничтожили склад с ракетами в районе Одессы
Российская армия ликвидировала склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Беспилотные летательные аппараты, артиллерия и ракетные войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, а также ракетного комплекса С-300», — заявили в ведомстве.
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Кроме того, российские силы уничтожили склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
В ведомстве отмечали, что в период с 5 по 10 мая военные нанесли 27 групповых ударов в качестве ответа на попытки причинения ущерба объектам промышленности и энергетики в России.
Также в Минобороны заявили, что населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике полностью освободили от украинских националистов.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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