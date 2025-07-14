Санитарную рубку леса проведут в Истре

На участке леса между поселком Северный и деревней Бабкино в муниципальном округе Истра проводят санитарную рубку. По словам старшего участкового лесничего Элеоноры Рясковой, после ее завершения выполнят работы по лесовосстановлению.
Санитарные рубки проводят на площади 0,67 гектара, они включают в себя очистку леса вдоль дорог, ведущих к населенным пунктам. Работы выполняют для ликвидация очагов стволовых вредителей, удаления больных и сухостойных деревьев, представляющих угрозу для людей и инфраструктуры, а также для снижения риска лесных пожаров за счет удаления порубочных остатков.
Уже в 2025–2026 годах здесь высадят устойчивые к местным условиям хвойные и лиственные деревья. Санитарная рубка позволит значительно улучшить состояние лесного участка, повысить уровень безопасности для жителей и снизить пожароопасность вблизи населенных пунктов.
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