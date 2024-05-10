Группировка «Центр» освободила Новокалиново в ДНР | 360°

10 мая 2024, 13:29
Группировка «Центр» освободила Новокалиново в ДНР
Минобороны: населенный пункт Новокалиново освобожден в ДНР
Бойцы подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
Также бойцы нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах Семеновки, Соловьева, Очеретина и Нетайлова в ДНР.
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За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard и два Abrams, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, противник лишился 16 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley и БМП Marder, 32 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии и боевой машину РСЗО Vampire.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих, отметили в Минобороны.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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