Группировка «Центр» освободила Новокалиново в ДНР | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 13:29 Группировка «Центр» освободила Новокалиново в ДНР Минобороны: населенный пункт Новокалиново освобожден в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Также бойцы нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах Семеновки, Соловьева, Очеретина и Нетайлова в ДНР.

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За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard и два Abrams, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, противник лишился 16 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley и БМП Marder, 32 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии и боевой машину РСЗО Vampire.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих, отметили в Минобороны.