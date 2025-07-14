Более 300 засоров канализации устранили в Истре за июнь

В июне специалисты Муниципального унитарного предприятия «Истринская теплосеть» ликвидировали более 300 засоров в канализации по всему округу. Так, однажды даже извлекли кинескоп от телевизора.

География работ охватывает почти весь округ — Истра, Дедовск, Бужарово, Павловская Слобода, Снегири, Глебовский, Рождествено, жилой комплекс «Новоснегиревский» и многие другие населенные пункты. Только за последнюю неделю июня специалисты устранили более 20 засоров на ключевых адресах: на улицах Белобородова и Босова в Истре, на улицах Володарского и Энергетиков в Дедовске, а также в поселках Румянцево и Павлово-1, в селе Онуфриево.

Отметим, что канализационные засоры вызваны не только бытовыми отходами. В трубах находят все: остатки пищи, пакеты, камни, даже старую одежду. Все это может привести к серьезным авариям и дорогостоящему ремонту.

Напомним, система канализации — это инженерная артерия округа. Чтобы она работала бесперебойно, важно не только профессиональное обслуживание, но и внимательное отношение со стороны жителей.