Хоррор-игрушка. Жителей США напугал плюшевый мишка, обтянутый «человеческой кожей»

В Калифорнии на автозаправке местные жители обнаружили плюшевого медведя, обтянутого материалом похожим на человеческую кожу. Об этом сообщила американская газета New York Post .

В округе Сан-Бернардино полицейские прибыли на место обнаружения игрушки, напугавшей прохожих, отреагировав на сообщения о человеческих останках. Обтянутый якобы человеческой кожей мишка находился на тротуаре.

Издание уточнило, что игрушка выглядела так, будто «какой-то извращенец снял кожу с живого человека и пришил ее к плюшевому мишке». У него были пустые глазницы, а рот был как будто зашит грубыми стежками. Цвет медведя напоминал окровавленную кожу европейца.

Но в ходе расследования выяснилось, что плюшевого медведя подбросили на улицу в качестве розыгрыша. Игрушку сделал мастер, занимающийся изготовлением реквизита для фильмов ужасов.

По его словам, игрушку ему заказал один из покупателей, но он ничего не знал о его намерениях и в розыгрыше не участвовал. Также он пояснил, что при создании мишки реальная кожа не использовалась.

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