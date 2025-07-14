Мособлводоканал провел более 100 мероприятий по благоустройству в Подмосковье

Благоустройство — завершающий этап текущего или капитального ремонта. За прошедший месяц сотрудники Мособлводоканала провели в Подмосковье более 100 мероприятий по восстановлению территорий около отремонтированных объектов ЖКХ.

Весь июнь рабочие восстанавливали дорожное покрытие и плитки, устанавливали бордюры и ограждения, выравнивали грунт, косили траву и вырубали кустарники, а также ремонтировали тротуары и входные группы. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ МО.

Работы осуществлялись в Богородском и Орехово-Зуевском округах, Шатуре и Электростали.