Мособлводоканал провел более 100 мероприятий по благоустройству в Подмосковье

Благоустройство — завершающий этап текущего или капитального ремонта. За прошедший месяц сотрудники Мособлводоканала провели в Подмосковье более 100 мероприятий по восстановлению территорий около отремонтированных объектов ЖКХ.
Весь июнь рабочие восстанавливали дорожное покрытие и плитки, устанавливали бордюры и ограждения, выравнивали грунт, косили траву и вырубали кустарники, а также ремонтировали тротуары и входные группы. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ МО.
Работы осуществлялись в Богородском и Орехово-Зуевском округах, Шатуре и Электростали.
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