ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины | 360°

10 мая 2024, 13:22
ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины
Минобороны: 27 групповых ударов нанесли ВС России с 5 по 10 мая
ВС РФ с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов в ответ на попытки ВСУ причинить ущерб объектам российской энергетики и промышленности. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносили высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.
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В результате бойцы поразили объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, подчеркнули в ведомстве.
Также российские военные поразили средства ПВО противника, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотников, скопления живой силы и военной техники на железнодорожных станциях погрузки, а также пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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