Появилось первое фото со съемок сериала про «Гарри Поттера»

Телекомпания HBO начала съемки сериала по «Гарри Поттеру». В Сети опубликовали фотографию главного героя со съемочной площадки.

«Производство сериала „Гарри Поттер“ для HBO Original началось на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания», — отметили в сообщении.

На снимке Доминик Маклафлин одет в черную мантию по образу персонажа Гарри Поттера и в узнаваемых очках. На сайте конгломерата Warner Bros. Discovery указали, что премьера сериала запланирована на 2027 год.

Ранее HBO объявила, что роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластеру Стауту достался персонаж Рона Уизли. Писательнице Джоан Роулинг понравились актеры, которые исполнят главные роли в сериале.