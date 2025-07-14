В ООН оценили угрозы Трампа против России

Гутерриш: важно все, что может помочь прекращению огня на Украине

Все, что может способствовать прекращению огня на Украине, имеет важное значение. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его процитировало РИА «Новости».

«Я бы сказал, что нам абсолютно необходимо немедленное прекращение огня», — сказал он.

Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России Гутерриш отметил, что немедленное прекращение огня в дальнейшем проложит путь к политическому урегулированию. Оно будет основано на уставе, международном праве и резолюциях организации.

Трамп в ходе встречи с главой альянса Марком Рютте предупредил о планах ввести жесткие пошлины, если сделку по Украине не заключат в течение ближайших 50 дней. По его словам, США оказывают на Россию политическое давление.