Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом | 360°

15 мая 2024, 07:27
Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом
Боец ВС России: инженеры предотвратили попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом
Украинские боевики планировали подорвать дамбу в Харьковской области. Об этом рассказал РИА «Новости» штурмовик российской группировки войск «Север» с позывным Вин.
Вооруженные силы Украины собирались подорвать дамбу при отступлении. Но российские инженеры совместно с штурмовиками разминировали ее.
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«Зашли успешно, рассредоточились, … противник оставил заряды на дамбе и… наши саперы успешно предотвратили [разминированием] затопление этого поселка», — отметил боец.
Противник планировал затопить территорию и не дать российским войскам пройти дальше. Однако боевики ВСУ не успели реализовать свой план и бежали в сторону села Липцы, уточнил он.
Также, по словам Вина, после отступления украинские военные ударили артиллерией по селу Пыльное в Харьковской области.
Накануне стало известно об освобождении Бугроватки. По данным Минобороны, село в Харьковской области перешло под контроль подразделения войск «Север».
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