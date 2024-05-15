Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 07:27 Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом Боец ВС России: инженеры предотвратили попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом РИА «Новости»

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Украинские боевики планировали подорвать дамбу в Харьковской области. Об этом рассказал РИА «Новости» штурмовик российской группировки войск «Север» с позывным Вин.

Вооруженные силы Украины собирались подорвать дамбу при отступлении. Но российские инженеры совместно с штурмовиками разминировали ее.

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«Зашли успешно, рассредоточились, … противник оставил заряды на дамбе и… наши саперы успешно предотвратили [разминированием] затопление этого поселка», — отметил боец.

Противник планировал затопить территорию и не дать российским войскам пройти дальше. Однако боевики ВСУ не успели реализовать свой план и бежали в сторону села Липцы, уточнил он.

Также, по словам Вина, после отступления украинские военные ударили артиллерией по селу Пыльное в Харьковской области.

Накануне стало известно об освобождении Бугроватки. По данным Минобороны, село в Харьковской области перешло под контроль подразделения войск «Север».