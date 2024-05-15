Спецоперация 15 мая 2024, 03:57 Отступающие под Харьковом боевики ВСУ начали обстреливать мирных жителей ВСУ начали обстреливать мирных жителей в Харьковской области Freepik

Читать 360 в

ВСУ сразу после отступления нанесли артиллерийские удары по селу Пыльное в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки российских войск «Север» с позывным «Вин».

«Противник <…> пристреливает дороги, дома и улицы <…> Им без разницы, кого уничтожать: бабушек, дедушек, детей», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Вина, это не единичный случай, а сложившаяся практика. Несмотря на то, что в освобожденных ВС РФ населенных пунктах нет военных объектов, украинские боевики бьют по мирному населению сразу поле оставления своих позиций.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что группировка ВС России «Север» уже подошла к окраинам поселка Липцы и в ближайшее время планирует освободить этот населенный пункт.