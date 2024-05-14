Российские войска освободили Бугроватку | 360°

14 мая 2024, 13:29
Российские войска освободили Бугроватку
Минобороны: ВС России освободили Бугроватку в Харьковской области
Вооруженные силы России освободили село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий.
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Российские войска также нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады украинской армии и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое и Липцы.
«Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области», — заявили в ведомстве.
Утром 14 мая стало известно, что российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ликвидировали опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра.
Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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