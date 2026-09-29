Посол Мирошник: около 103 тысячи человек остались без света из-за атак ВСУ

После ударов ВСУ по энергообъектам ДНР в период с 21 по 27 сентября без электричества остались порядка 103 тысяч абонентов. Это следует из доклада посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, документ изучило РИА «Новости» .

«После атак ВФУ по энергетическим объектам ДНР около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии, еще часть населения — без воды», — написано в докладе.

Посол отметил, что в Северском районе Краснодарского края украинские беспилотники повредили две воздушные линии электропередачи, в результате ЧП без электричества остались три подстанции, снабжающие энергией 26 тысяч абонентов.

Дипломат отметил, что ВСУ продолжали проводить линию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР, ДНР и Краснодарском крае.

Из-за атак ВСУ на энергоподстанции в населенных пунктах Краснояружского и Грайворонского округов Белгородской области не было электричества. Повреждения получил один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС.