Примерно 103 тысячи человек остались без света из-за атак ВСУ
Посол Мирошник: около 103 тысячи человек остались без света из-за атак ВСУ
После ударов ВСУ по энергообъектам ДНР в период с 21 по 27 сентября без электричества остались порядка 103 тысяч абонентов. Это следует из доклада посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, документ изучило РИА «Новости».
«После атак ВФУ по энергетическим объектам ДНР около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии, еще часть населения — без воды», — написано в докладе.
Посол отметил, что в Северском районе Краснодарского края украинские беспилотники повредили две воздушные линии электропередачи, в результате ЧП без электричества остались три подстанции, снабжающие энергией 26 тысяч абонентов.
Дипломат отметил, что ВСУ продолжали проводить линию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР, ДНР и Краснодарском крае.
Из-за атак ВСУ на энергоподстанции в населенных пунктах Краснояружского и Грайворонского округов Белгородской области не было электричества. Повреждения получил один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС.