ПВО сбила украинский дрон над Воронежской областью

Фото: РИА «Новости»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ликвидировали над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Гусев добавил, что опасность атаки дронов в регионе не объявляли.

Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Кировской области. После этого загорелся один из технологических цехов. Из работников завода никто не пострадал.

Также массовую атаку дронов отразили в Астраханской области. По Ахтубинскому району пытались ударить более 20 БПЛА. Губернатор региона Владимир Михед указал, что из-за атаки пострадавших нет.

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