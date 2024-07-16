Врио главы Курской области подтвердил сообщения о пожаре на заводе

Врио главы Курской области Смирнов: завод загорелся из-за сброса коптера ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Никто из работников не пострадал», — написал он.

Смирнов отметил, что сейчас возгорание тушат в одном из технологических цехов. Для этого задействовали пожарные расчеты из двух районов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об атаке беспилотников в Курской области. По данным канала, ВСУ атаковали в Коренево завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара на данный момент составляет 400 квадратных метров.

В ночь на понедельник силы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области. Также российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на Брянскую область.

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