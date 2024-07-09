Массовую атаку беспилотников отразили в Астраханской области

Более 20 беспилотников ВСУ атаковали Ахтубинский район Астраханской области

Фото: РИА «Новости»

Более 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Михед.

По его словам, нападение началось во вторник в 09:07. Целями украинских боевиков стали объекты инфраструктуры региона.

«Атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена. Жертв, пострадавших и разрушений <…> нет», — написал он.

Михед отметил бдительность местных жителей, которые своевременно сообщили о воздушной опасности, действия разведки и средств поражения силовых структур,

Также он призвал сохранять спокойствие и чувство гражданской ответственности.

Ранее из-за угрозы атак украинских дронов в административно-территориальном образовании Знаменск в Астраханской области объявили красный уровень террористической опасности.

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте