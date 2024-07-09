Массовую атаку беспилотников отразили в Астраханской области
Более 20 беспилотников ВСУ атаковали Ахтубинский район Астраханской области
Более 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Михед.
По его словам, нападение началось во вторник в 09:07. Целями украинских боевиков стали объекты инфраструктуры региона.
«Атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена. Жертв, пострадавших и разрушений <…> нет», — написал он.
Михед отметил бдительность местных жителей, которые своевременно сообщили о воздушной опасности, действия разведки и средств поражения силовых структур,
Также он призвал сохранять спокойствие и чувство гражданской ответственности.
Ранее из-за угрозы атак украинских дронов в административно-территориальном образовании Знаменск в Астраханской области объявили красный уровень террористической опасности.