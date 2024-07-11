ВСУ выбрали неправильную тактику в отношении РФ. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым, его слова передало РИА «Новости» .

«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд <…> Наша задача — маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес», — сказал Стариков.

Он отметил, что у ВСУ хорошие тренера и финансисты, однако они не привели к эффективному результату.

Ранее французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что российский лидер Владимир Путин уже одержал победу на Украине. Никто не верит, что ВСУ смогут изменить ситуацию на поле боя. Также депутат ГД Андрей Красов объяснил, что даже поставки истребителей F-16 не помогут украинской стороне. Эти самолеты уже устаревшие, и у России есть техника для борьбы с ними.