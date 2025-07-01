Российские бойцы сняли на видео освобождение села в Днепропетровской области

Бойцы 114-й бригады ВС РФ подняли флаг в селе Дачное Днепропетровской области. Видео с территории освобожденного населенного пункта опубликовали в Telegram-канале соединения.

На кадрах запечатлены боевые действия по освобождению села. Штурмовики зачистили укрепления, а также ударили по технике и живой силе ВСУ.

В конце ролика показаны российские бойцы, которые стояли на северно-западной окраине с флагами России и 114-й бригады.

«Населенный пункт Дачное: начало нового этапа. 30 июня 2025 года. Дата, с которой начинается новая глава», — написали в посте к публикации.

После взятия села под свой контроль российские бойцы продвинулись на глубину более четырех километров вглубь Днепропетровской области.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Новоукраинки в ДНР. В ходе боев ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, 15 машин и бронетранспортер М113 из США.