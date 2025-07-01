В ДНР расстреляли мать, сына и собаку ради наживы, а затем угнали их авто

Украинские военные жестоко убили семью в селе Гришино под Красноармейском (Покровском) ради ограбления. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Боевики ВСУ зверски расправились над матерью и сыном, причем все произошло на территории, подконтрольной украинской армии.

«В селе Гришино, под Покровском, люди в форме зашли в дом, расстреляли сына, мать и собаку. Ограбили, забрали машину и уехали», — рассказал знакомый погибшего.

По его словам, никто прямо не говорит, что семью убили бойцы ВСУ.

Украинские боевики ворвались к семье ночью. Сначала они застрелили женщину и собаку. Ее сын попытался спрятаться в подвале, но его нашли и тоже расстреляли, но после пыток и допросов. Военные искали деньги.

Знакомый погибшего мужчины добавил, что украинские военные также угнали иномарку и «обчистили дом». После они смогли миновать как минимум три блокпоста. В последний раз машину видели уже в Днепропетровской области.

Украинская полиция официально никак не прокомментировала эту историю.

Ранее в Сумской области ликвидировали боевика ВСУ Павла Сепара, который публиковал в соцсетях фотографии с награбленным имуществом.