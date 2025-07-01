Азербайджан уничтожил партию привезенных из России луковых колец

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Азербайджане уничтожили 639 килограммов луковых колец российского производства из-за опасных микроорганизмов. Об этом сообщил портал Media.az.

В Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что в этой партии были отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований. В результате в них обнаружили опасные для здоровья микроорганизмы.

Всю партию товара уничтожили. При этом не уточняется, о каких именно бактериях идет речь.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об обнаружении сальмонеллы в продукции торговой марки «Петелинка». Патогенные бактерии выявили в фарше, шницеле и филе бренда.

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