Азербайджан уничтожил партию привезенных из России луковых колец

В Азербайджане уничтожили 639 килограммов луковых колец российского производства из-за опасных микроорганизмов. Об этом сообщил портал Media.az .

В Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что в этой партии были отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований. В результате в них обнаружили опасные для здоровья микроорганизмы.

Всю партию товара уничтожили. При этом не уточняется, о каких именно бактериях идет речь.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об обнаружении сальмонеллы в продукции торговой марки «Петелинка». Патогенные бактерии выявили в фарше, шницеле и филе бренда.