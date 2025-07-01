Жительница Австралии Наташа после поездки в Россию изменила мнение о стране. Москва и Санкт-Петербург показались ей огромными городами, во многом превзошедшими родной Сидней. Она рассказала о поездке на YouTube-канале Natashenka .

Девушка несколько лет изучала русский язык и в 2023 году решилась на путешествие. Вместе с другом Патриком она объехала Москву и Санкт-Петербург. Наташу удивили размеры этих городов, масштабы построек и общая атмосфера. Австралийка призналась, что этот отпуск изменил ее представление о многих вещах.

«Помню, как вернулась в Сидней и, как это бывает, ощутила послеотпускную хандру. Правда, на этот раз все было иначе. Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным», — рассказала она.

В отличие от Наташи, американский блогер Эрик Пичони решил обосноваться в России, а не просто съездить в отпуск. «Известия» сообщили, что его привлекли меры поддержки семей с детьми.