«Царьград»: украинцы в чатах обрадовались атаке БПЛА на ТЦК в Кривом Роге

Жаркие обсуждения развернулись в украинских пабликах и чатах. Под постами об атаке БПЛА на криворожский территориальный центр комплектования и соцподдержки появились саркастические вопросы о том, ждать ли плохих новостей и почему ударили не ракетами, радостные возгласы «Бальзам на душу» и «Гори-гори ясно».

Тем, кто осудил земляков за такую реакцию, припомнили насильственную мобилизацию — сотрудники ТЦК долгое время оставались безнаказанными за избиения и похищения мужчин.

На этом фоне официальные каналы, например, пресс-служба председателя Днепропетровской областной государственной администрации Сергея Лысака, закрыли комментарии к новости об атаке. Но интернет-пользователи нашли выход — поставили лайки-огонечки и сердца.

В Одессе после атаки БПЛА произошел курьезный случай. Местный житель украл уцелевший российский беспилотник.