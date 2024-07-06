«Никто не верит». Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине, никто не верит, что ВСУ смогут переломить ситуацию. Такое заявление сделал французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L’invité .

Он отметил, что для российского лидера ситуация стала проясняться.

«Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории», — сказал эксперт.

По словам политолога, у России также намечаются успехи на международной арене. Особенно, если в США к власти придет Дональд Трамп, а в Европе — правые партии. Бонифас предположил, что победа фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла на выборах во Франции, приведет к сокращению финансовой и военной помощи Украине.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на парламентских выборах заблокирует отправку французских войск на Украину.