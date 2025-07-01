Дочери жителя Индии погибли одинаково с разницей в два года

В Индии две дочери в одной семье погибли при схожих обстоятельствах, упав в чан с кипящим нутом. Несмотря на это, полиция не стала возбуждать уголовное дело против их родителей, сообщило агентство Press Trust of India .

Семья Джханси Шайлендры держала придорожный киоск с уличной едой на рынке в округе Сонбхадра в штате Уттар-Прадеш. Тушеный нут чана они готовили дома. Однажды отец отвлекся и не заметил, как его полуторагодовалая дочь упала в кипящий котел.

Ребенок получил смертельные ожоги. Полиция расценила произошедшее как несчастный случай, поэтому не стала возбуждать уголовное дело, хотя около двух лет назад при аналогичных обстоятельствах погибла старшая дочь Шайлендры. На тот момент ей тоже исполнилось около полутора лет.

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