Истребители F-16 кардинально не изменят ситуацию для Украины на поле боя. Такое мнение выразил депутат ГД Андрей Красов в беседе с Lenta.ru .

«Да, конечно, это важная поставка для Украины. Но истребители эти не новые, у них довольно устаревшие характеристики», — сказал он.

По словам чиновника, у российской стороны есть великолепные системы ПВО, которые смогут бороться с американскими истребителями. Депутат объяснил, что поставки оружия со стороны западных стран только усиливают конфликт, оттягивая момент его завершения.

«США, собирая вооружения со всей Европы, не хотят, чтобы костер, горящий на Украине, затихал», — сказал Красов.

Он призвал американское руководство задуматься о том, как усадить украинского лидера Владимира Зеленского «за стол переговоров».

Ранее сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что США и их европейские партнеры были шокированы от слабости своего ВПК, когда Украине понадобилась помощь. Об этом он сказал на вашингтонском саммите НАТО.