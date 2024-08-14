Появилось фото россиянки, передававшей Украине данные об МЧС

ФСБ обнародовала снимок подозреваемой в передаче Украине данных о силах МЧС

ФСБ России
Фото: ФСБ России

Появилось фото подозреваемой в передаче информации об МЧС России украинским спецслужбам. Снимок обнародовала пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, задержанная искала информацию о силах и средствах МЧС России, которые боролись с возгоранием после артиллерийских ударов ВСУ.

Все данные потом она передавала украинским спецслужбам. В УФСБ уточнили, что противник мог использовать собранную ею информацию для повторных ударов, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб.

Подозреваемую задержали. Следственные подразделения УФСБ России по республике возбудили против нее уголовное дело по статье о государственной измене.

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