Появилось фото россиянки, передававшей Украине данные об МЧС
ФСБ обнародовала снимок подозреваемой в передаче Украине данных о силах МЧС
Появилось фото подозреваемой в передаче информации об МЧС России украинским спецслужбам. Снимок обнародовала пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
По данным ведомства, задержанная искала информацию о силах и средствах МЧС России, которые боролись с возгоранием после артиллерийских ударов ВСУ.
Все данные потом она передавала украинским спецслужбам. В УФСБ уточнили, что противник мог использовать собранную ею информацию для повторных ударов, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб.
Подозреваемую задержали. Следственные подразделения УФСБ России по республике возбудили против нее уголовное дело по статье о государственной измене.