Появилось фото россиянки, передававшей Украине данные об МЧС

Появилось фото подозреваемой в передаче информации об МЧС России украинским спецслужбам. Снимок обнародовала пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, задержанная искала информацию о силах и средствах МЧС России, которые боролись с возгоранием после артиллерийских ударов ВСУ.

Все данные потом она передавала украинским спецслужбам. В УФСБ уточнили, что противник мог использовать собранную ею информацию для повторных ударов, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб.

Подозреваемую задержали. Следственные подразделения УФСБ России по республике возбудили против нее уголовное дело по статье о государственной измене.