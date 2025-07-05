Гробницы с саркофагами времен Птолемеев и Рима нашли в Египте

Исследующие некрополь в Асуане на юге Египта археологи обнаружили вырезанные в скалах неизвестные захоронения, внутри которых оказались саркофаги с мумиями времен Птолемеев и пришедших им на смену римлян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта.

Самой необычной находкой археологов стала гробница, расположенная на глубине двух метров в скале. Для спуска ее создатели сделали каменную лестницу из девяти ступеней, по краям которой оставили платформы для жертвоприношений.

В центре захоронения исследователи нашли большой известняковый саркофаг высотой два метра. В его верхней части вырезано лицо человека в парике с различными украшениями. Благодаря сохранившимся иероглифам археологи установили имя владельца гробницы — Ка-Месу. Он занимал высокое положение в обществе.

Специалисты отметили, что новые гробницы станут богатым источником для исследователей, особенно для изучения погребальных традиций и религиозных символов в поздние периоды истории Древнего Египта.

В конце июня археологи Великобритании в ходе раскопок на севере страны нашли часть кожаного башмака, предположительно принадлежавшего римскому легионеру. Предварительной датой выпуска обуви специалисты назвали II век.