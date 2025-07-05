Strategic Culture: Макрону нужно отказаться от помощи Украине для остановки боев

Поддержка Украины со стороны стран Европы привела к затягиванию конфликта, выходом из которого станет заморозка предоставления вооружений. Такой сигнал президент России Владимир Путин дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону во время первых за три года переговоров, указали в материале портала Strategic Culture .

Авторы напомнили, что еще в мае французский лидер называл Россию экзистенциальной угрозой для Европы и даже выступал с предложением использовать ядерное оружие для защиты.

«Макрон вместе с британским Стармером и немецким Мерцем продлевают более чем трехлетнюю войну на Украине, обещая увеличить военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который обязан своим существованием незаконному государственному перевороту», — подчеркнули в статье.

Журналисты добавили, что если президент Франции действительно хочет остановки конфликта на Украине, то есть простое решение — прекратить поставки вооружений и другую поддержку киевского режима. Но на такой шаг он не пойдет, чтобы не признавать вины в развязывании крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона прошли в минувший вторник, 1 июля. Главы двух государств обсудили ситуацию с иранской ядерной программой, а также затронули украинское урегулирование.