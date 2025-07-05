Чемпионка Европы провела мастер-класс для юных атлетов в Балашихе

Серебряный чемпион Европы Кристина Угарова провела мастер-класс по легкой атлетике для воспитанников Центра патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи». Мероприятие прошло на стадионе «Криогенмаш».

В мастер-классе приняли участие десятки воспитанников и сотрудники центра. Кристина Угарова поделилась советами, техниками и секретами подготовки, а также провела тренировку на все группы мышц.

Мастер-класс завершился забегом на пять кругов по стадиону. Ребята продемонстрировали выносливость, умение работать в команде и стремление к победе.

Отметим, Кристина Угарова — пятикратная чемпионка России среди молодежи, серебряная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер высшей категории спортивной школы «Орион» в Балашихе.