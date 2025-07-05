Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Балашихе

Во время XVI конференции местного отделения партии «Единая Россия» были выдвинуты 35 кандидатов, которые примут участие в выборах в Совет депутатов городского округа в 2025 году. Из них два человека — участники специальной военной операции, а также жена добровольца, погибшего во время выполнения боевых задач.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Балашихи обратился к участникам мероприятия с приветственным словом.

«Согласно норме представительства на XVI конференцию местного отделения партии „Единая Россия“ избрано 183 делегата от первичных отделений. Кроме того, делегатами конференции, в соответствии с уставом партии, являются 25 членов местного политического совета и пять членов местной контрольной комиссии», — отметил Сергей Юров.

В конференции также приняли участие депутаты Московской областной Думы Николай Черкасов и Владимир Шапкин, члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов в Балашихе.

«В результате предварительного голосования было отобрано 35 кандидатур для выдвижения в Совет депутатов городского округа Балашиха. Сегодня на конференции мы утвердили этот список. Также состоялось заседание Совета депутатов, где было принято решение о назначении выборов — они состоятся 14 сентября», — пояснил Геннадий Попов.

Среди кандидатов — два участника специальной военной операции. Иван Клещерев руководит отделением Ассоциации ветеранов СВО, является действующим депутатом. Также в числе кандидатов — боец Леонид Любимцев. В списки вошли Ольга Бортновская, жена добровольца, погибшего в зоне спецоперации, и 19 действующих народных избранников, которые приняли решение идти на новый срок и их поддержали в этом жители.

«Сегодня на тех кандидатов, которых выдвигает партия, возлагают надежды в том, что они справятся с предстоящими вызовами, проблемами, которых на каждом этапе достаточно много — это и вопросы, касающиеся комфорта и безопасности проживания наших жителей на территории округа, а также ряд других. Я уверен, что и после выборов „Единая Россия“ будет нести ответственность за принятые решения», — отметил Владимир Шапкин.

Сергей Юров в конце мероприятия вручил почетные грамоты и партийные билеты.

Отметим, в муниципалитетах Подмосковья проходят конференции по выдвижению кандидатов. Следующий этап — утверждение предвыборной программы.