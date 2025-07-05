Задержанного по подозрению в мошенничестве главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева доставили в Дагестан для задержания из зоны спецоперации. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.
«Амиралиев доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан», — отметил собеседник агентства.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что Амиралиев подписал контракт три недели назад. После этого его отправили на службу в Запорожскую область.
По данным следствия, глава Карабудахкентского района предложил предпринимателю контракт на строительство водопровода в двух селах. Амиралиев оценил откат в 20% от общей суммы договора. В результате преступных действий из бюджета похитили более 56 миллионов рублей.
Задержанного за мошенничество главу района Дагестана доставили из зоны СВО
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