Задержанного за мошенничество главу района Дагестана доставили из зоны СВО

Задержанного по подозрению в мошенничестве главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева доставили в Дагестан для задержания из зоны спецоперации. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

«Амиралиев доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан», — отметил собеседник агентства.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что Амиралиев подписал контракт три недели назад. После этого его отправили на службу в Запорожскую область.

По данным следствия, глава Карабудахкентского района предложил предпринимателю контракт на строительство водопровода в двух селах. Амиралиев оценил откат в 20% от общей суммы договора. В результате преступных действий из бюджета похитили более 56 миллионов рублей.